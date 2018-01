Gleich mehrere Quellen im Internet berichten von einem neuen Zelda-Spiel, das im Jahr 2018 für Nintendo 3DS erscheinen soll. Dabei handelt es sich wohl um eine Art Remake des „Game Boy“-Klassikers The Legend of Zelda - Link's Awakening, das jedoch stark durch Aspekte von The Legend of Zelda - Breath of the Wild erweitert werden soll.

Sehenswert: Der Trailer zum „Open World“-Spiel The Legend of Zelda - Breath of the Wild

Mit The Legend of Zelda - Breath of the Wild erwartete Spieler in 2017 ein neues, überaus gelungenes Zelda-Spiel – doch angeblich sollte es ursprünglich nicht das einzige seiner Art im vergangenen Jahr sein. Wie die englischsprachige Webseite Video Game Culture Headquarters berichtet, schreiben gleich mehrere Brancheninsider auf Twitter von einem neuen Spiel für Nintendo 3DS.

A new 3DS Zelda Game is coming.An enhanced remake of Links Awakening but more opening like BoTW.was suppose to come this year but we delayed for gameplay changes.We will see a reveal soon — Nate (@Nate8696) 29. Dezember 2017

Dabei soll es sich offenbar um ein Remake von The Legend of Zelda - Link’s Awakening handeln, das im Jahr 1993 für den Game Boy erschien. Eigentlich sollte das Remake bereits im vergangenen Jahr kommen, wurde aufgrund von einigen Gameplay-Änderungen aber wohl verschoben. Besonders interessant: Angeblich soll die 3DS-Umsetzung eine offenere Struktur à la Breath of the Wild bieten.

Regarding the 3DS inspired a Link's Awakening game coming out this year. The team behind it is Grezzo who have handled many Zelda games for 3DS. A prime example is the Legend of Zelda: Majora's Mask 3D. — Marcus Sellars (@Marcus_Sellars) 3. Januar 2018

Für die Entwicklung zeichnet den Gerüchten zufolge der japanische Entwickler Grezzo verantwortlich, der bereits erfolgreich Remakes wie The Legend of Zelda - Ocarina of Time 3D und The Legend of Zelda - Majora's Mask 3D auf Nintendos Handheld-System brachte.

Auch der Reddit-Nutzer Nate869621 hat entsprechende Informationen verbreitet, spricht aber weniger von einem direkten Remake. Das Spiel soll stark von Link's Awakening inspiriert worden sein, sich aber auch an diversen anderen Zelda-Teilen der Vergangenheit orientieren. Angeblich soll das neue Spiel auch im Rahmen eines neuen 2DS-Bundles erhältlich sein, sehr bald offiziell enthüllt werden und voraussichtlich im zweiten oder dritten Quartal 2018 erscheinen.