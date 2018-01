Dass die Nachfrage vieler Spieler auf Strategie-Spiele nach wie vor hoch ist, beweist der neue Hype rund um das Echtzeit-Strategie-Spiel They Are Billions. Seit der "Early Access"-Veröffentlichung auf Steam möchte sich der Echtzeit-Strategie-Ableger im "Steampunk"-Gewand vom Entwicklerstudio Numantian Games nicht mehr richtig aus der Topseller-Liste verziehen. Doch was ist They Are Billions eigentlich?

Am 12. Dezember 2017 erschien They Are Billions auf Steam und hält sich trotz "Early Access"-Status und einem Preis von 22,99 Euro recht konstant weit oben in der weltweiten Topseller-Liste der Online-Vertriebsplattform.

Zurzeit ist einzig der Modus "Survival" spielbar, bei dem ihr euch gegen immer größere Zombie-Wellen zur Wehr setzen müsst. Dringen die fleischfressenden Horden in eure Basis ein, infizieren sie eure Bürger und Soldaten. Oft ist es dann schon zu spät und euch bleibt nichts anderes übrig als das Spiel von Vorne zu beginnen.

Vor dem Start jeder Runde könnt ihr den Schwierigkeitsgrad, sowie das Map-Terrain und die Anzahl der Tage wählen, die ihr überleben müsst. Anschließend startet ihr auf einer der Auswahl entsprechend zufällig generierten Karte, in dessen Mitte sich nicht mehr als euer Hauptgebäude und ein paar Einheiten befinden. Mithilfe dieses Gebäudes könnt ihr eure Basis erweitern und neue Strukturen errichten. Scouts eignen sich prima für die Erkundung und Bogenschützen stellen eine Starthilfe für die anfängliche Verteidigung dar.

Demzufolge gilt es eure Basis zu erweitern, bessere Gebäude und Einheiten zu erforschen und Mauern hochzuziehen, damit die Zombie-Horden nicht ungehindert in eure Basis eindringen können. Dabei ist taktisches Vorgehen gefragt, denn spezialisiert ihr euch zu sehr auf eine der allesamt dringend benötigten Ressourcen, wie Nahrung, und vernachlässigt dabei eine andere Ressource, wie Holz oder Gold, könnt ihr unter Umständen nicht schnell genug wachsen und seid den Untoten bald unterlegen.

Obwohl They Are Billions zurzeit einzig einen Modus bereithält, zeigen sich die Spieler mehr als zufrieden. In Zukunft soll das Strategie-Spiel natürlich mit weiteren Inhalten versorgt werden, wie zum Beispiel einer Kampagne.

Seid ihr Echtzeit-Strategie-Fans, dürft ihr euch 2018 auch auf ein Remake von Age of Empires freuen.

Längst sind Strategie-Spiele nicht mehr nur PC-Spielern vorbehalten. In der Bilderstrecke findet ihr Games für PS4 und Xbox One, die das Genre vertreten.