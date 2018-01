Der Mining-Hype um digitale Währungen wie Bitcoin und Co. lässt nicht nach: Nachdem schon im vergangenen Jahr die Preise vor allem bei AMD-Grafikkarten gestiegen sind, soll es auch in diesem Jahr eine erneute Preissteigerung bei den GPUs geben. Davon berichtet die Webseite digitimes.

Seit dem Frühsommer 2017 haben die Preise für aktuelle Grafikkarten der Mittel- und Oberklasse deutlich angezogen. In den nächsten Monaten wird sich die Lage laut einem Gerücht aus Taiwan nicht beruhigen. Stattdessen planen AMD und Nvidia zusammen mit ihren Partnern eine weitere Preiserhöhung.

Grund dafür ist zum einen der seit Jahren steigende Preis beim Videospeicher, da der Bedarf vor allem im Smartphone- und Serverbreich immens ist. Schlussendlich ist davon auch der Desktop-Markt betroffen. Besonders AMD soll darunter leiden und die Nachfrage der Partner nicht bedienen können, obwohl diese mehr Grafikkarten hätten produzieren können.

Der zweite Grund für den Preisanstieg ist der immer noch anhaltende Hype um das Minen von digitalen Währungen. Sowohl Nvidia als auch AMD erwarten nicht, dass die Nachfrage in nächster Zeit geringer ausfällt. Der Preis für die Grafikkarten soll deshalb um fünf bis 20 US-Dollar steigen.

Wer sich also in nächster Zeit einen neuen Spiele-PC zusammenbauen wollte, muss wohl wieder etwas tiefer in die Tasche greifen. Dies betrifft nicht nur Grafikkarten, sondern auch den Arbeitsspeicher.