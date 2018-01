Treibt ihr euch nach wie vor gerne in Himmelsrand herum? Dann gibt es jetzt tolle Neuigkeiten für euch. Die riesige Modifikation Lordbound für The Elder Scrolls 5 - Skyrim soll noch im Laufe des Jahres erscheinen und präsentiert im neuen Trailer atmosphärische Gebiete.

Schon seit dem Jahre 2015 befindet sich Lordbound in Entwicklung und hat inzwischen große Fortschritte vorzuweisen. Erwarten dürft ihr abseits neuer Ortschaften auch eine große Anzahl neuer Quests, die euch bis zu 30 Stunden beschäftigen sollen.

Angesiedelt ist die Mod in Druadach Valley, einer Ortschaft zwischen Himmelsrand und Hochfels. Neue Dungeons wollen erkundet werden und drei nicht-lineare Handlungsstränge erwarten euch ebenso. Geschichtlich befindet sich die Imperiale Legion im Kampf gegen die Orks, um verlorene Gebiete zurückzuerobern. Eine tragende Rolle spielt dabei die Festung Garshakur, sowie der Anführer, Gorek.

Die Mod soll noch in diesem Jahr für PC erscheinen, aber auch eine Veröffentlichung für Xbox One sei laut den Schöpfern nicht auszuschließen. Zwar gibt es noch keinen konkreten Termin, jedoch verkündeten die Modder auf der Webseite Moddb im Dezember 2017, dass Lordbound nur zwei Quests davon entfernt sei, vom Start bis zum Finale spielbar zu sein.

Um euch die Wartezeit zu verkürzen, könntet ihr inzwischen einen Blick auf die Mod Beyond Skyrim - Bruma werfen. In diese Modifikation für The Elder Scrolls 5 - Skyrim könnt ihr schon jetzt eintauchen.

Natürlich gibt es für The Elder Scrolls 5 - Skyrim bereits hunderte von unterschiedlichen Modifikationen. Welche davon ihr aber unbedingt benötigt, verrät euch die Bilderstrecke.