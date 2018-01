Microsoft hat einen exklusiven "Xbox One"-Controller angekündigt, der die Veröffentlichung ihres neuen Piratenspiels Sea of Thieves begleiten soll. Ähnliche Aktionen hat es auch zuvor schon bei Microsofts größeren Spielen gegeben. Doch mit der Bestellung dieses neuen Gadgets, erhaltet ihr wohl auch In-Game Inhalte.

Das neue Piraterie-Spiel von Microsoft

Der Neuzuwachs der Xbox-Familie ist erhältlich in einem dunklen Lila mit grünen Akzenten. Ein Kompass und ein Schädel, der im Dunkeln leuchtet, verzieren die Vorderseite, während auf der Rückseite der rechte Trigger vergoldet ist.

Käufer des Controllers erhalten zusätzlich den exklusiven "Ferryman Clothing Set"-DLC, eine "Xbox Live Gold"-Testversion für 14 Tage und einen Xbox Game-Pass mit 14 Tagen Zugang zu über 100 Spielen.

Der Controller, welcher auf dem neuen Modell mit Bluetooth-Support für Windows 10 basiert, ist auf dem neuesten technischen Stand. Auf Konsolen könnt ihr ihn mit eurer Xbox One, Xbox One S und Xbox One X verwenden. Das gute Stück soll am 6. Februar auf den Markt kommen, doch ihr könnt ihn jetzt schon hier bei Microsoft vorbestellen.

Holt ihr euch den Controller im neuen "Sea of Thieves"-Look? Oder interessiert euch das Spiel gar nicht? Wir freuen uns über eure Meinung und sind gespannt wie viele von euch gerne mit dem neuen Controller spielen würden.