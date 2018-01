Fallout - New Vegas mit der Optik von Fallout 4: Das vielversprechende Projekt eines kleinen Mod-Teams ist schon seit einigen Monaten in Arbeit und erzielt offenbar gute Fortschritte. In einem neuen Video von Fallout 4 New Vegas zeigen die Macher den aktuellen Stand, der unter anderem erste Spielmechaniken beinhaltet:

(Quelle: Youtube, Fallout 4: New Vegas)

In dem fast dreiminütigen Clip sind das Dörfchen Goodsprings, in dem das Abenteuer von Fallout - New Vegas beginnt, und die ersten Grundzüge des Karma-Systems zu sehen. Viel mehr ist noch nicht zu erblicken, allerdings befindet sich die Mod auch noch in einem sehr frühen Alpha-Zustand.

Das Ziel, die gesamte Spielwelt von Fallout - New Vegas inklusive aller Inhalte in das Technikgerüst von Fallout 4 zu übertragen, ist demnach noch ein ganzes Stück weit entfernt. Nichtsdestotrotz ist das Mod-Team laut eigenen Angaben hochmotiviert und erhalten nun sogar Zuspruch vom Original-Entwickler. Obsidian Entertainment hat via Twitter die Aufmerksamkeit auf das ambitionierte Projekte gelenkt.

Das sorgt für ein deutlich gesteigertes Interesse. Auf Youtube hat das aktuelle Video bereits fast 1,3 Millionen Aufrufe erzielt.

Bleibt nur zu hoffen, dass Rechteinhaber Bethesda keine Probleme mit dem Projekt hat und die Entwickler weiter an der Umsetzung arbeiten lässt. Bislang hat es jedoch diesbezüglich keine Meldung gegeben.