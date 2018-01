Der Winter naht: Wer illegal downloadet, könnte bald frieren

Der US-Internetanbieter Armstrong Zoom plant eine neue Art der Bestrafung für Nutzer von Filesharing-Webseiten. Wer sich illegal auf Internetseiten Dateien herunterlädt, oder sie gar verbreitet, läuft jetzt Gefahr, von seinem Internetanbieter eine langsamere Leitung verpasst zu bekommen, so Engadget.

Wer online Piraterie betreibt, fühlt sich in Sea of Thieves warscheinlich wie zuhause

Wie der Anbieter in diesem Warnbrief erklärt, müssen Nutzer, die sich strafbar gemacht haben, einen Infozettel über die Verwendung von geschütztem Material und Urheberrechten lesen. Anschließend muss eine Reihe von Fragen zum Text beantwortet werden, um sicherzustellen, dass das Blatt tatsächlich gelesen wurde. Erst dann kann die Ursprungsgeschwindigkeit, für die der Nutzer zahlt, wieder hergestellt werden. Das war aber noch nicht alles: Armstrong Zoom weist auch darauf hin, dass verschiedene Smart-Geräte im Haushalt von der Drosselung der Geschwindigkeit betroffen wären. Ein Thermostat, beispielsweise, ließe sich nach der Umstellung nicht mehr über das Internet steuern, was in den kommenden Monaten, mit Minusgraden im Norden Amerikas, zu echten Problemen führen könnte. Natürlich kann man sein Thermostat in den meisten Fällen weiterhin aus den eigenen vier Wänden steuern, doch mit vorgeheizter Bude ist für's erste dann nix mehr.

Ferner wirft diese neue Entwicklung in der Post-Netzneutralität-Ära Amerikas neue Fragen und Themen auf, mit denen wir uns kritisch befassen sollten. Inwiefern ein Netzanbieter die Freiheit hat, solche Entscheidungen zu treffen, die ja tatsächlich auch die Gesundheit von Kunden beeinflusst, gehört wohl zu den größeren Fragen der nahen Zukunft. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen sich auf Geräte verlassen, die eine Internetverbindung benötigen, könnte dies nämlich ein kritischer Schritt in eine unangenehme Richtung werden.

Doch was haltet ihr von der ganzen Sache? Haben Netzpiraten diese Behandlung verdient, oder sollte niemand in seiner Aktivität im Internet eingeschränkt werden, egal was er tut? Wir sind gespannt auf eure Meinung.