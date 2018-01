Sony hat offizielle Verkaufszahlen aus dem zurückliegenden Weihnachtsgeschäft 2017 veröffentlicht. Und das war offenbar erfolgreich: Ganze 5,9 Millionen Einheiten der PlayStation 4 will der Konzern in dem Zeitraum verkauft haben. Das ist allerdings weniger, als noch im Jahr zuvor.

Sehenswert: Der Trailer zur PlayStation 4 Pro

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, wie ungemein erfolgreich sich Sonys PlayStation 4 bis zum November des vergangenen Jahres 2017 geschlagen hat. Neue, offiziell veröffentlichte Zahlen aus dem zurückliegenden Weihnachtsgeschäft untermauern dies nun. Besonders beeindruckend: ganze 31,5 Millionen "PlayStation Plus"-Abonnenten gibt es bereits.

5,9 Millionen PS4-Konsolen will Sony Interactive Entertainment in dem Zeitraum von Mitte November bis Ende Dezember 2017 verkauft haben, wie der Konzern in einer englischsprachigen Pressemitteilung angibt. Damit sollen die weltweiten Gesamtverkaufszahlen Stand 31. Dezember 2017 inzwischen bei 73,6 Millionen liegen. Dies umfasst alle Modelle, also auch die PlayStation 4 Pro.

Und auch Software-technisch blickt Sony auf ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft zurück: Mehr als 55,9 Millionen PS4-Spiele will der Konzern in dem lukrativen Zeitraum abgesetzt haben. Dies umfasst sowohl Retail-Verkäufe als auch digitale Downloads im PlayStation Store. Insgesamt will Sony seit der Veröffentlichung der PlayStation 4 im Jahr 2013 ganze 645 Millionen Spiele verkauft haben.

Zwar darf sich Sony über ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft freuen, muss aber durchaus eine kleine Stagnation in den Verkaufszahlen hinnehmen. Laut einer Pressemitteilung vor gut einem Jahr, hatte sich die PS4 im Weihnachtsgeschäft 2016 noch 6,2 Millionen Mal verkauft. In diesem Jahr sah sich die Konsole aber bekanntlich auch frischer Konkurrenz in Form der Hybridkonsole Nintendo Switch und der leistungsstarken Xbox One X ausgesetzt.