(Bildquelle: Linksys via The Verge)

Sogenannte "Gaming Router" für den PC gibt es schon lange. Auf der Technikmesse CES in Las Vegas möchte Hersteller Linksys das System nun auch für Konsolen etablieren. Mit dem WRT32XB kündigt das Unternehmen laut The Verge einen ersten Router speziell für die Xbox One und Xbox One X an.

Der neue Router basiert auf dem bereits vorhandenen Modell WRT32X, erhält aber mit dem Update einen Fokus auf die Xbox One. Schon bei der Einrichtung soll der Netzwerkrouter automatisch sämtliche "Xbox One"-Geräte im Haushalt erkennen und sie entsprechend priorisieren. Sprich, die Datenübertragung seitens der Konsole erhält immer Vorrang. Praktisch: Spieledownloads und Patches sind davon standardmäßig nicht betroffen, damit andere Netzwerkgeräte weiterhin mit ausreichender Geschwindigkeiten surfen können.

Ebenfalls mit an Bord ist die sogennante "Killer Prioritization Engine" (KPE), die die Ping-Zeiten bei Online-Spielen verbessern soll. Laut Linksys kann der Router den Ping um bis zu 65 Prozent verringern und ermöglicht somit in der Theorie schnellere Reaktionszeiten.

Der Linksys WRT32XB funktioniert übrigens nicht nur mit der Xbox One, sondern kann auch mit PCs verbunden werden. Diese benötigen jedoch für die Sonderfunktionen eine spezielle Netzwerkkarte, die unter anderem das Killer-Feature unterstützt.

In den USA soll der spezielle "Xbox One"-Router im Februar 2018 erscheinen und stolze 300 US-Dollar kosten. Einen Termin und Preis für Europa gibt es noch nicht. Das Vorgängermodell WRT32X ist jedoch hierzulande bereits erhältlich und kostet 299 Euro.