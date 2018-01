Das neue Jahr ist kaum gestartet, da steht Entwickler Niantic erneut beziehungsweise weiterhin wegen der vermeintlich unfairen EX Raids von Pokémon Go in Kritik. Dies geht nun soweit, dass sich der bekannte Spieler und Youtuber Reversal eine unbestimmte Auszeit vom Mobile Game nimmt.

You know what? I'm done with this EX-Raid Pass System.

Way to kill my motivation on this game.

Taking a indefinite break from #PokemonGO — Reversal (@ReversalYouTube) 7. Januar 2018

"Wisst ihr was? Ich bin fertig mit diesem "EX Raid"-Pass-System. Eine Art und Weise, meine Motivation für dieses Spiel zu zerstören. Ich werde eine unbestimmte Pause von Pokémon Go einlegen"

Die EX Raids beinhalten die bislang schwersten Herausforderungen von Pokémon Go und sind unter anderem deshalb begehrt, weil Spieler nur dort das legendäre Pokémon Mewtu fangen können. Das Problem? Anders als die bisherigen legendären Raids, sind die Ex Raids zugangsbeschränkt. Nur wer über eine aktive Einladung verfügt, kann sich am Kampf beteiligen. Eben jene Einladungen verteilt Niantic laut eigenen Aussagen zufallsbasiert, wodurch sehr oft viele Spieler leer ausgehen.

Dieses Video zu Pokémon Go schon gesehen?

Dies betrifft auch Top-Spieler wie Reversal, der auf Youtube mit über 300.000 Abonnenten einer der größten "Pokémon Go"-Berichterstatter ist. Laut Twitter hat er bislang keine einzige Einladung zu einem EX Raid erhalten. Ähnlich ergeht es dem Spieler und Twitter-Nutzer Mystic7:

What’s an EX Raid pass? — MYSTIC7 (@MYSTIC7) 8. Januar 2018

"Was ist ein "EX Raid"-Pass?"

Andere Youtuber, darunter beispielsweise FsuAtl, haben zuletzt eine Einladung erhalten und darüber ausführlich berichtet. Es zeigt jedoch die erneuten Probleme des Systems auf und wie verwirrend und frustrierend der Zufallsfaktor sein kann.

Ob ein Absprung der Top-Spieler dafür sorgt, dass Entwickler Niantic bald große Änderungen am System vornimmt, bleibt natürlich noch abzuwarten. Die Kritik wird zumindest in nächster Zeit wohl nicht leiser werden.