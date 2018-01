Der Publisher Bandai Namco hat offiziell den Starttermin der offenen Betaphase von Dragon Ball FighterZ bekannt gegeben. In wenigen Tagen, nämlich am 14. Januar 2018, soll der Prügelspaß beginnen.

Schon im September des vergangenen Jahres hatten ausgewählte „Dragon Ball“-Enhusiasten die Möglichkeit, sich in der geschlossenen Betaphase von Dragon Ball FighterZ auszutoben. Nun sollen in wenigen Tagen alle Interessierten einen Vorgeschmack auf das cartoonige Prügelspiel bekommen.

Die offene Beta von Dragon Ball FighterZ startet laut offizieller Bekanntgabe auf Twitter am 14. Januar 2018 um 9 Uhr und läuft voraussichtlich bis zum 16. Januar gleicher Uhrzeit. Wer das Spiel vorbestellt hat, soll bereits einen Tag früher teilnehmen dürfen, also am 13. Januar.

Plant euer Team für die #DragonBallFighterZ Open Beta - 11 Charaktere, 7 Stages und verschiedene Spielmodi. #DBFighterzBETA Zeiten: 14.Jan 9 Uhr - 16.Jan. 9 Uhr. Early Access bereits am 13.Jan 9 Uhr.

Schon vorbestellt? https://t.co/jnu2RR1wHX pic.twitter.com/pWOM0b2rBr — Bandai Namco DE (@BandaiNamcoDE) 9. Januar 2018

Laut der englischsprachigen Webseite Games Radar dürfen sich „Dragon Ball“-Fans mit der Beta auf elf bekannte Charaktere freuen, darunter Son Goku, Vegeta, Son Gohan (Erwachsen), Freezer, Majin Boo, Cell, Piccolo, Krillin, Nappa, C18 und Beerus. In Arenen wie Planet Namek, West City, Ödland und weiteren dürfen sie sich in standardmäßigen Online-Partien auf die Mütze geben. Daneben stehen Tutorials, Weltranglisten, Replay-Funktionen, Avatar-Anpassungen und weitere Features zur Auswahl.

Lange dauert es auch nicht mehr, bis Dragon Ball FighterZ vollumfänglich bereitstehen soll: Das Spiel erscheint voraussichtlich am 26. Januar 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.