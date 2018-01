Mehr oder minder heimlich still und leise hat sich Nintendo mit einer Präsentation gemeldet, die alle Besitzer einer Nintendo Switch oder jene, die es noch werden wollen, mit großer Vorfreude erfüllen dürfte. Unter dem Titel "Nintendo Direct Mini" zeigt der japanische Konzern, was demnächst auf die großen und kleinen Bildschirme treuer Nintendo-Fans kommen wird.

Allen voran erwartet euch ein Gratis-Update für Super Mario Odyssey und - Überraschung! - Dark Souls - Remastered. Dazu gibt es auch schon ein Video:

Die erweiterte Fassung umfasst den DLC Artorias of the Abyss und verspricht in technischer Hinsicht eine erhöhte Bildrate und höhere Auflösung.

Noch in diesem Frühjahr sollen die angekündigten Spiele erscheinen. Dazu zählen unter anderem auch Donkey Kong Country - Tropical Freeze, Mario Tennis Aces und Kirby Star Allies.

Ein großes Update für Super Mario Odyssey bringt Luigi mitsamt einem neuen Modus ins Spiel. Angekündigt ist die kostenlose Erweiterung für Februar 2018. Ebenso erwartet Besitzer von Mario + Rabbids - Kingdom Battle eine Riege neuer Charaktere und zusätzliche Inhalte. Das gilt auch für den Prügler Pokémon Tekken DX.

Mit Mario Tennis Aces gibt es nach langer Abstinenz wieder ein Tennis-Turnier im Mario-Gewand. Ein Story-Modus soll das spaßige Sportspiel abrunden. Die gesamte Kong-Sippe gibt sich in Donkey Kong Country - Tropical Freeze ein Stelldichein. Die knackige Herausforderung lockt mit einem neuen Einsteiger-Modus, der auch bisherigen Skeptikern die tropische Hüpferei schmackhaft machen soll.

Einen Gesamtüberblick aller Ankündigungen gibt es auf der offiziellen "Nintendo Direct"-Seite. Damit steht fest: 2018 wird schon mal in den ersten Monaten ein gutes Jahr für Besitzer einer Nintendo Switch.