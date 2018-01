Die Neuauflage von Dark Souls erscheint nicht nur für die Nintendo Switch. In einer Pressemitteilung kündigt Bandai Namco die Veröffentlichung von Dark Souls - Remastered ebenfalls für PC, PlayStation 4 und Xbox One an. Alle vier Versionen erscheinen voraussichtlich am 25. Mai.

Über eine technisch verbesserte Version der "Dark Souls"-Spiele wird schon länger gemutmaßt. Nun ist zumindest klar, dass der erste Serienteil in wenigen Monaten eine Neuauflage erhält. Erstmals dürfen nun auch Nintendo-Spieler dank der Nintendo Switch in die Welt von Lordran eintauchen und Jagd auf schwere Bosse machen. Mit dabei ist der DLC Artorias of the Abyss.

Technisch liefert die Remastered-Version vor allem eine höhere Auflösung und je nach Plattform eine höhere Bildwiederholrate. Die "Nintendo Switch"-Version von Dark Souls wird laut Pressemitteilung im Handheld-Modus eine** 720p Auflösung und im TV-Modus eine 1080p-Auflösung** bei jeweils 30 Bildern pro Sekunde bieten. Die PlayStation 4 und Xbox One setzen ebenfalls auf eine Full-HD-Auflösung, erreichen aber die Grenze von 60 Bildern pro Sekunde.

In Richtung 4K geht es dann mit der PlayStation 4 Pro und Xbox One X, die jedoch auf beiden High-End-Konsolen lediglich hochskaliert wird. Dafür werden hier ebenso 60 FPS erzielt. Die native 4K-Auflösung inklusive 60 Bildern pro Sekunde ist einem entsprechend starken PC vorenthalten.

Auf allen vier Plattformen wird zusätzlich der Online-Modus erweitert. Fortan können bis zu sechs Spieler gegeneinander kämpfen oder sich gemeinsam bei den Bossen unterstützen. In der Original-Version durften lediglich vier Spieler gleichzeitig unterwegs sein.

Dark Souls - Remastered erscheint voraussichtlich am 25. Mai 2018 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch.