Bandai Namco hat eine prall gefüllte "Dark Souls Trilogie"-Box angekündigt, die neben allen drei Spielen der Reihe mit dem kompletten Soundtrack, einer Buchstütze und weiteren Sammler-Goodies aufwartet. So richtig freuen dürfen sich bislang aber nur japanische PlayStation 4-Spieler.

Sehenswert: Der Trailer zur Switch-Fassung von Dark Souls - Remastered.

Im Rahmen einer „Nintendo Direct Mini“-Präsentation überraschte Nintendo gestern mit der Ankündigung, dass eine Neuauflage von Dark Souls für Nintendo Switche erscheinen soll. Wie der Publisher Bandai Namco außerdem bekannt gab, erscheint Dark Souls - Remastered ebenfalls für die Plattformen PC, Xbox One und PlayStation 4. Nutzer letzterer Plattform dürfen sich aber offenbar über ein ganz besonderes Fanpaket freuen.

Exklusiv für PlayStation 4 soll laut der englischsprachigen Webseite Game Rant nämlich eine spezielle Trilogie-Box erscheinen, die neben den Hauptspielen Dark Souls, Dark Souls 2 („Scholar of the First Sin“-Edition) und Dark Souls 3 („The Fire Fades“-Edition) inklusive sämtlichen DLCs mit weiteren Leckerbissen für Sammler und beinharte Souls-Fans aufwartet.

Da wäre etwa der gesamte Soundtrack auf sechs CDs. Oder eine Bücherstütze mit Lagerfeuer und Ritterstatue in zwei Teilen. Diese lassen sich entweder beliebig weit voneinander entfernt zur Stütze von Büchern aufstellen, oder auch direkt nebeneinander, wodurch der Ritter direkt am Feuer steht. Drei Enzyklopädien mit Illustrationen und Item-Beschreibungen und diverse Kunstdrucke gibt's oben drauf.

Bislang wurde die Dark Souls Trilogie-Box nur für Japan angekündigt. Dort soll sie am 25. Mai 2018 in den Handel kommen – also zeitgleich mit den Standardversionen der Neuauflage – und 49.800 Yen kosten (umgerechnet circa 370 Euro). Ob die Dark Souls Trilogie-Box auch in andere Länder und für andere Plattformen erscheinen soll, ist aktuell unklar.