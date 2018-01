Der Managing Director von Nintendo in Frankreich hat in einem Interview dargelegt, dass Nintendo nach wie vor keine Gründe sieht, in Technologien wie 4K und Virtual Reality zu investieren. Stattdessen setzt das japanische Traditionsunternehmen auf andere Alleinstellungsmerkmale und eine Technik, die viel mehr Menschen zugänglich ist.

Im Vorfeld der Veröffentlichung der bald ein Jahr alten Hybridkonsole Nintendo Switch hatte es Gerüchte über ein mögliches Interesse Nintendos an Virtual Reality gegeben. Diese Gerüchte erwiesen sich als haltlos: Bis heute müssen Nintendo-Jünger auf die totale Immersion verzichten. Und auch 4K-Auflösungen sind in Nintendos Spielen nur über inoffizielle Emulatoren möglich.

Dass das noch eine Weile so bleiben dürfte, geht aus einem Interview der französischen Publikation Les Numériques mit Philippe Lavoué hervor, wie die englischsprachige Webseite Nintendo Life berichtet. Der Managing Director von Nintendo in Frankreich zweifelt an der Attraktivität von Virtual Reality für den Massenmarkt und bewertet auch 4K noch als zu nischig.

„Ist es sinnvoll, in eine Technologie zu investieren, die noch nicht von der Masse übernommen wurde? Wo sind 4K-TVs jetzt? Ist es eine gute Idee, in eine Technologie zu investieren, bevor es die Konsumenten tun? Wir können nicht in alles investieren. Und wo wäre da die Neuheit im Vergleich zu unserer Konkurrenz?“, so Lavoué im Interview.

„Wenn wir das gleiche machen, wie jeder andere, werden wir zwangsläufig sterben, weil wir kleiner sind, als sie. Mit der Switch bieten wir verschiedene Nutzen, die zu dem Lebenstempo unserer Spieler passen. Der Vorteil [der Switch] ist, dass sie in dein tägliches Leben passt.“

Und der Erfolg gibt Nintendo recht: Wie in unserem Switch-Special dargelegt, hat das Unternehmen auf ein Konzept gesetzt, das in dieser Form konkurrenzlos ist und sich im ersten Jahr bereits überaus erfolgreich verkauft hat.

Mit der Switch geht Nintendo den Weg weiter, den das Unternehmen vor inzwischen über einem Jahrzehnt eingeschlagen hat: War der Gamecube seinerzeit technisch noch konkurrenzfähig zu anderen Konsolen, verabschiedete sich Nintendo mit der Wii im Jahr 2006 aus dem Wettrennen um die meisten Pixel und setzte auf Alleinstellungsmerkmale wie Bewegungssteuerung. Mit der Wii U brachte das Unternehmen im Jahr 2012 erst relativ spät High Definition Gaming in 1080p.