Gronkh ist erster Streamer mit Rundfunklizenz

Wie die Kollegen von GamesWirtschaft berichten ist der YouTuber Gronkh seit 9. Januar im Besitz einer offiziellen Rundfunklizenz. Seine Programme „GronkhTV“ und „Gronkh“ unterliegen ab sofort den gleichen Regelungen wie Fernseh- und Radiosender.

Im Auftrag der zuständigen Landesmedienanstalt NRW hat die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (kurz KEK) den von Gronkh am 5. Oktober 2017 eingereichten Antrag auf Ausstellung einer Rundfunklizenz stattgegeben. Damit ist Erik Range, wie Gronkh mit bürgerlichem Namen heißt, der erste Streamer in Deutschland, der eine solche Lizenz besitzt.

Das Thema der Rundfunklizenzen für Streamer war eines, das im vergangenen Jahr für viel Aufsehen sorgte. In Folge einer regelrechten Welle von Abmahnungen drohte Kanälen wie PietSmiet, Gronkh und später auch kleineren Streamern das Aus, da die Landesmedienanstalten ihre Angebote als Rundfunk einstuften, entsprechende Lizenzen aber bisher fehlten.

Damit stellt die Erteilung einer Lizenz für Gronkh nicht nur eine absolute Neuheit, sondern vielleicht auch eine Kehrtwende dar. Denn seit langem wird von vielen Seiten über eine mögliche Reform des Rundfunkstaatsvertrages und sogar die Abschaffung der Rundfunklizenz diskutiert, baldige Veränderungen werden bereits erwartet. Während dieser Zeit des Umbruchs könnte der Fall von Gronkh als Beispiel für einen Wandel in der Handhabung neuartiger Medienangebote im Internet gewertet werden.

Es wird sich zeigen, ob und wie sich die Lizenz auf die Angebote von Gronkh auswirkt. Immerhin bekommt man eine Rundfunklizenz nicht ohne Weiteres ausgestellt – sie ist an strenge Auflagen gebunden, vor allem was den Jugendschutz angeht. Außerdem bleibt es spannend zu sehen, ob in naher Zukunft weitere Streamer folgen.