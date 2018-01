Vielleicht hat einer von euch in der letzten Woche die Awesome Games Done Quick geschaut? Dort haben Speedrunner in der Benefiz-Veranstaltung mal eben 2,2 Millionen Dollar für die Prevent Cancer Foundation gesammelt. Nicht schlecht!

Ein kleiner Abschnitt der Woche drehte sich mal nicht darum, so schnell wie möglich durch ein Spiel zu rasen, sondern dies jemandem beizubringen. In einem Video zeigt darkman78 einem anderen Spieler, wie einfach es ist, das Spiel Strider auf dem NES schnell durchzuspielen. Das Besondere daran: Im Video bekommt ihr auch gezeigt, welche Knöpfe auf dem Controller wann gedrückt werden müssen. Dazu erklärt darkman78 alle Punkte, wie ihr beispielsweise durch eine Wand "glitcht".

Das Video ist also der perfekte und leichteste Einstieg in die Welt der Speedruns. Und wer schon immer mal ebenfalls ein Spiel so schnell wie möglich durchspielen wollte, kriegt vom Profi direkt die Anleitung dazu. Probiert es doch einfach mal selbst aus.