Gerüchten zufolge soll Cyberpunk 2077 in diesem Jahr endlich vorgestellt werden. Das ambitionierte „Science Fiction“-Rollenspiel soll demnach auf der E3 2018 präsentiert und sogar zum Anspielen freigegeben werden, schenkt man gleich mehreren Quellen Glauben.

Sehenswert: Ein früher Teaser zu Cyberpunk 2077

Mit Cyberpunk 2077 hat der Entwickler CD Projekt Red ein heißes Rollenspiel-Eisen im Feuer, das sich nach dem überaus erfolgreichen The Witcher 3 - Wild Hunt an sehr hohen Erwartungen messen muss. Seit Jahren herrscht inzwischen Funkstille zu dem Spiel – doch in diesem Jahr soll es Gerüchten zufolge so weit sein.

Die polnische Webseite GRYOnline will nämlich laut der englischsprachigen Seite PC Gamer von zwei verschiedenen Quellen erfahren haben, dass Cyberpunk 2077 auf der nahenden E3 2018 (12. bis 14. Juni) endlich in Form eines neuen Trailers präsentiert werden soll. Daneben soll das RPG sogar für Anspiel-Sessions bereitstehen – allerdings wohl nur für die Fachpresse und hinter geschlossenen Türen.

Wie üblich sind Gerüchte dieser Art mit äußerster Vorsicht zu behandeln – ein Auftritt von Cyberpunk 2077 auf der E3 2018 ist von offizieller Seite aus noch nicht bestätigt worden. Allerdings passt diese Meldung zu einem Gerücht, das bereits vor wenigen Tagen auftauchte: Wie etwa GIGA berichtet, behauptet ein YouTuber, dass eine spielbare Techdemo des Rollenspiels bereits an Sony übergeben wurde.

Auch der YouTuber sagt, dass Cyberpunk 2077 auf der E3 2018 präsentiert werden soll. Unwahrscheinlich ist dies nicht – schließlich wartet die Welt wie angesprochen bereits seit Jahren auf das Spiel. Mit einer Veröffentlichung des fertigen Spiels wäre in diesem Jahr allerdings eher noch nicht zu rechnen.