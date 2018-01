Final Fantasy 15 meldet sich mit einem großen Knall zurück. Nachdem auch die letzte Episode mit Ignis in der Hauptrolle erschienen ist und sogar eine Koop-Erweiterung auf den Markt geworfen wurde, kommt jetzt die volle Packung Final Fantasy 15 auf euch zu.

Denn Square Enix hat die Royal Edition von Final Fantasy 15 für Xbox One und PS4 angekündigt. Was diese umfasst, seht ihr im Trailer und weiter unten in der News aufgeführt. PC-Spieler, die sich jetzt schon vor Frust die Haare raufen, können aber aufatmen. Denn die gezeigten Inhalte werden für die Windows-Edition von Final Fantasy 15 ebenfalls als DLC bereitstehen. Die Royal Edition von Final Fantasy 15 und die PC-Version des Rollenspiels werden am 6. März 2018 veröffentlicht.

Während der DLC einzeln 19,99 Dollar kosten wird, wird die Royal Edition ein bisschen teurer. Für 49,99 Dollar lässt sie sich aktuell vorbestellen. Natürlich erhaltet ihr hier alle Inhalte des Hauptspiels plus sämtliche Episoden (Gladio, Prompto und Ignis) sowie den Koop-Modus Comrades obendrauf.

In Sachen neue Inhalte haben sich die Macher von Final Fantasy 15 auch nicht lumpen lassen. Die Royal Edition bringt einen neuen Dungeon (Insomnia City Ruins), einen First-Person-Modus, eine stärkere Version von Noctis Armiger-Power und ein königliches Boot, mit dem ihr die hohe See erkunden könnt.