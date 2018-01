Wenn ihr einer von denen seid, die immer noch ihre Farm in Stardew Valley hegen und pflegen, aber so langsam mal frischen Wind in den ländlichen Segeln braucht, dann dürft ihr euch auf etwas gefasst machen. In einem Tweet teilte Eric Barone, der Entwickler des Spiels, den Zustand seiner geplanten Updates mit der Welt. Mit dabei soll eine Mehrspieler-Funktion sein, die schon so gut wie fertig sein soll.

Mit dem neuen Update könnt ihr laut Angaben des Entwicklers mit vorraussichtlich bis zu vier Freunden online oder im lokalen Netzwerk zusammen spielen. Der unterliegende Code für diese Funktionen sei eigentlich fertig, man müsse nur noch "einige Sachen" fertig kriegen, bevor es daran geht, das Update mit der Welt zu teilen. Die lokale Mehrspieler-Funktion scheint aber soweit schon zu funktionieren, wie wir auf Barone's Twitter sehen können. Sogar ein Chat ist bereits implementiert. Während seiner Arbeit hat Barone einige Screenshots und Informationen durchsickern lassen, die uns mehr über die neuen Funktionen verraten. Beispielsweise sehen wir hier, dass eure Freunde sich eine Hütte auf eurer Farm bauen werden können:

Auch ein Flamingo im Feld sorgt für Interesse, da nicht klar ist, ob das eine neue Vogelscheuche oder vielleicht sogar ein Haustier sein wird. Desweiteren erlaubte uns Barone einen kleinen Blick auf ein Boot, welches laut seinen Angaben wohl auch Teil des Multiplayer-Updates werden soll.



Was das alles zu bedeuten hat, und wie bald wir mit diesen neuen Features spielen dürfen, wird sich noch zeigen, aber wir sind uns sicher, dass das Update keinen Stardew Valley Fan enttäuschen wird.

Alle Screenshots stammen von Barone's Twitter-Account

Denkt ihr, es könnte jetzt endlich jeden Moment so weit sein, dass ihr mit euren Freunden gemeinsam eine Farm aufbaut und die Mysterien von Pelican Town erkundet? Wir hoffen es, und mit den Worten von Jared: "gret farm."