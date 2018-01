Nächste Woche erscheint Monster Hunter World - um genau zu sein am 26. Januar 2018. Bislang gab es noch keine Wertungen, die auf die Qualität des Spiels schließen lassen. Das hat sich jetzt mit einer ersten Wertung des japanischen Magazins Famitsu schlagartig geändert.

Die japanische Seite Ryokutya2089 hat vor kurzem einige Wertungen des Printmagazins Famitsu online gestellt. Darunter befindet sich auch die Wertung von Monster Hunter World. Die beeindruckt mit einer überaus hohen Wertung von 39 aus 40 Punkten. Famitsus Wertungssystem lässt vier Redakteure eine Wertung bis 10 geben. Die werden dann zusammengerechnet: 10/10/10/9 sind also die einzelnen Wertungen des Magazins.

Damit legt die japanische Fachpresse eine ordentliche Wertung vor. In Deutschland sind bislang noch keine Wertungen bekannt. Doch schon bald lest ihr auch auf spieletipps einen Test zum neuen Monster Hunter World. Seid also gespannt.