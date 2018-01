Nur für kurze Zeit gibt es ab sofort auf der Webseite des Humble Bundles ein kostenloses Spiel. Das Action-Spiel könnt ihr sogar mit euren Freunden spielen, und es sieht dabei mit 30 Stunden Singleplayer-Kampagne und sechs Multiplayer-Karten gar nicht mal so schlecht aus.

Das Spiel The Red Solstice kostet dort normalerweise 16,50€, ihr spart also ordentlich bei diesem Deal. Wer mal etwas Neues ausprobieren will, kann sich also für Umme eine digitale Wumme gönnen. Eine Review lobt das Spiel:

“The Red Solstice ist stimmungsvolle, ungemein packende Action, die vor allem von ihrer taktischen Vielfalt lebt: Irgendwo zwischen Action-Rollenspiel und Shooter brechen auf dem Mars knackige Stellungskämpfe aus, in denen Tüftler mit perfekt abgestimmten Figuren gegen immer stärker werdende Kreaturen kämpfen.” 81/100

Bei Steam hat The Red Solstice insgesamt eine 78% positive Bewertung, könnte also durchaus vielversprechend sein, hier sind die dort genannten Features:

-Übernehme das Kommando: Erteile Befehle und setze Wegpunkte und Ziele für deine Freunde, während ihr versucht, auf dem Weg durch die Ruinen von Tharsis am Leben zu bleiben.

-Spiel wie du willst, zusammen: Mit Unterstützung für bis zu 8 Spieler kannst du als eine von 8 verschiedenen, anpassbaren Klassen mit einzigartigen Fähigkeiten und Eigenschaften spielen.

-Gelegenheitsarbeit: Widerstehe einem Ansturm von zufällig generierten Events mit nur einer Stunde, um deine Spuren zu hinterlassen. Von Zonenverteidigung bis zu Vorratsbeschaffung werden dir nie die Feinde und Ziele ausgehen, die es zu überwinden gibt.

-Erlangen und erlernen: Töte, um Erfahrungspunkte zu erhalten und damit neue Fähigkeiten und Klassen freizuschalten. Heile deine Verbündeten, stationiere Geschütztürme, wirf Granaten, stelle Fallen und noch viel, viel mehr.

-Taktischer Einzelspieler: Spiele allein und führe ein Team durch die Einzelspielerkampagne. Kommandiere dein Team durch eine Vielzahl unterschiedlicher Level, indem du den taktischen Modus von The Red Solstice verwendest, der es dir erlaubt, Befehle zu erteilen, während die Action verlangsamt wird.

-Game NOT Over, Man: Töten ist kein Kinderspiel. Schlage das unbekannte marsianische Grauen in vielen Spielmodi, Karten und Schwierigkeitsgraden und werden jedes Mal stärker. Auch, wenn du dabei draufgehst.

Uns erinnert das Konzept visuell ein bisschen an ein Top-Down Doom.

Also, wer sich den gratis Teil der Solstice-Serie rechtzeitig schnappt, dürfte es nicht bereuen. Wir sind gespannt auf eure Spielerfahrungen und eure Meinung, ob sich der Speicherplatz gelohnt hat.