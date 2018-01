Sega gab heut offiziell bekannt, dass das von den Two Point Studios in Arbeit befindliche Two Point Hospital Ende 2018 für PC erscheinen soll. Die Krankenhaus-Simulation entsteht unter der Verantwortung ehemaliger Mitarbeiter von Bullfrog, Lionhead und Mucky Foot, die bereits an Spielen wie Black & White und Populous gearbeitet haben.

Im Trailer zu Two Point Hospital geht Patienten ein Licht auf

Das Spielgeschehen soll sich um eine fiktive Krankheit mit Namen „Glühende Birne“ drehen. Ihr schlüpft augenscheinlich in die Rolle der genretypischen unsichtbaren Hand, die aus der Vogelperspektive die Geschicke im Krankenhaus leitet. Damit stünde das Spiel in der Tradition klassischer Sims wie Theme Hospital. Geplant ist es als Download für Steam.

Der Humor scheint in Two Point Hospital nicht zu kurz zu kommen.

Im humorvollen Ankündigungs-Trailer könnt ihr auch hören, welcher Wortwitz sich hinter der Glühbirnenkrankheit verbirgt: Im Original wird sie als „lightheadedness“ bezeichnet, was im Deutschen so viel wie „Benommenheit“ bedeutet. Aber seht doch einfach selbst.

Angesichts der Entwickler, die hinter dem Projekt stecken und des spaßigen Trailers erwartet uns mit Two Point Hospital scheinbar eine zugleich lustige, als auch ausgereifte Krankenhaussimulation alter Schule. Habt ihr dieses Genre schon vermisst? Schreibt es uns in die Kommentare.

Arbeitsplatz-Simulatoren sind immer noch richtig angesagt. Sicherlich funktionieren die meisten anders als die Theme-Spiele, dennoch geht es immer darum, den Alltag zu managen. Das geht leider nicht immer gut, wie die Bilderstrecke zeigt.