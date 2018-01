Monster Hunter World: Limitiertes PS4 Pro Bundle angekündigt

Schon in wenigen Tagen erscheint Monster Hunter World für die PlayStation 4 und Xbox One. Wer bislang noch keine Konsole besitzt und mit der PlayStation 4 Pro liebäugelt, erhält nun von Sony ein entsprechendes Bundle-Angebot:

In Zusammenarbeit mit Hersteller Capcom veröffentlicht das Unternehmen am 26. Januar zeitgleich mit dem Spiel das PlayStation 4 Pro Bundle für Monster Hunter World. Enthalten ist im Paket eine limitierte PlayStation 4 Pro mit 1 Terabyte Festplattenspeicher und einer Verzierung des Feuerdrachen Rathalos. Der beiliegende Controller ist derweil in einem matten rot mit Seitenverzierungen gehalten.

Dieses Video zu Monster Hunter World schon gesehen?

Monster Hunter World ist natürlich ebenfalls als Standard-Vollversion mit an Bord. Zusätzlich gibt es noch Gutscheincodes für eine Ursprungs-Set-Rüstung, einen Wind-Talisman sowie ein dynamisches "Monster Hunter World"-Design. Einen Preis verrät Sony genauso wenig wie die Verfügbarkeit. Hier heißt es, dass ihr euch an eure Anbieter vor Ort wenden müsst.

Ob sich das Bundle lohnt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Zumindest Monster Hunter World hinterlässt laut der ersten Wertung einen sehr guten Eindruck und benötigt zudem nicht einmal viel Festplattenspeicher.

Für die Xbox One ist bislang kein spezielles Konsolenbundle angekündigt. Trotzdem erhält auch die Microsoft-Konsole das Spiel am 26. Januar. PC-Nutzer müssen sich hingegen bis zum Herbst 2018 gedulden.