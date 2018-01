Wer Aktivierungsschlüssel für Spiele bei Webseiten erwirbt, die nicht zu den offiziellen Anbietern gehören, der geht im schlimmsten Falle ein großes Risiko ein. Hin und wieder kommt es nämlich vor, dass Steam solche Keys sperrt und das Spiel somit nicht mehr zugänglich ist. Exakt so passiert bei einem Spiel von Daedalic, wie der Entwickler selbst auf Twitter berichtet:

You get what you payed for... 🙃 we're really open to criticism but people simply have to learn how Steam works. If you buy an illegal #Steam key, it's not the game that should get a thumbs down. #Justsaying pic.twitter.com/qmEt1t3dZC