Gewinnspiel: Holt euch vier neue amiibo und Breath of the Wild für Switch

Liebe Zelda-Fans und alle, die es noch werden wollen: Ihr solltet jetzt ganz genau aufpassen und aufmerksam weiterlesen, denn es gibt was zu gewinnen, das ihr unbedingt haben wollt.

Bei Nintendo herrscht Feierstimmung. Gründe dafür gibt es mehrere. Zum Beispiel der Umstand, dass Nintendo Switch ein noch stetig wachsender Verkaufserfolg ist. Oder auch das hier:

The Legend of #Zelda: Breath of the Wild wurde zum „Game of the Year“ bei #TheGameAwards gekürt! Wir sind geehrt! https://t.co/KaIDeAeXvU — Nintendo Deutschland (@NintendoDE) December 8, 2017

Im März ist es ein Jahr her, seit das Spiel auf den Markt gekommen ist. Und selbst heute noch ist The Legend of Zelda - Breath of the Wild in aller Munde. Das liegt unter anderem daran, dass erst im vergangenen Monat die Erweiterung "Die Ballade der Recken" erschienen ist. Dazu gibt es auch vier Recken-amiibo, die nicht nur im Spiel verwendet werden können, sondern auch einfach nur umwerfend gut aussehen.

Die wollt ihr doch sicher haben, ODER???

Der Clou: Ihr könnt sie haben, und ein Exemplar von Breath of the Wild obendrauf! Dazu müsst ihr aber eine Frage beantworten. Die lautet wie folgt.

Die vier Recken stammen aus verschiedenen Völkern aus dem Zelda-Universum. Eines der nachfolgend genannten Völker hat sich aber in die Aufzählung verirrt, denn es hat nichts mit Zelda zu tun. Welches dieser Völker gehört nicht zum Zelda-Universum?

a) Subrosianer

b) Kumulaner

c) Mogma

d) Quarianer

Was ihr noch tun müsst? Ganz einfach: Schickt uns eine Mail mit der richtigen Antwort und mit dem Betreff Reckenfest an die Adresse aktion@spieletipps.de, Einsendeschluss ist Sonntag, der 21. Januar 2018 um 23.59 Uhr. Gebt bitte unbedingt euren vollen Namen und eure Adresse an, ansonsten können wir euch den Gewinn nicht zustellen. Unvollständige Einsendungen müssen wir leider aussortieren.

Was ... mehr nicht? Nein, mehr nicht! Allerdings entscheidet dann das Glück, wer dieses tolle Paket erhält. Denn aus allen richtigen Einsendungen ermitteln wir per Zufall einen Gewinner, der dann auch per Mail von uns benachrichtigt wird.

Bitte lest auch unbedingt die Teilnahmebedingungen durch und haltet euch daran. Zur kompletten Übersicht geht es über diesen Link. So, jetzt nicht länger zögern, sondern gleich mitmachen! Wir drücken euch die Daumen und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!