Das Bild stammt aus Aliens - Colonial Marines.

In naher Zukunft darf wieder auf Aliens geschossen werden: FoxNet Games, die Spiele-Abteilung von Rechteinhaber Fox, hat die Cold Iron Studios aufgekauft und im selben Atemzug die Entwicklung eines neuen Alien-Spiels angekündigt. Dies berichtet Gamespot.

Der bislang letzte Versuch eines Alien-Shooters ist nicht so gut gegangen.

Das noch nicht näher betitelte Spiel soll sich für PC und Konsolen in Entwicklung befinden und wird als Shooter bezeichnet. Das Szenario soll zudem in einer dauerhaft bestehenden Online-Welt stattfinden. Was sich dahinter genau verbirgt, lässt FoxNet offen und verrät keine weiteren Details.

Shooter und die Marke Alien: Zuletzt war das keine so gute Kombination. Gearboxs Aliens - Colonial Marines wusste nur bedingt zu überzeugen und musste sich zahlreiche Betrugsvorwürfe gefallen lassen. Im Blickpunkt "Auch gute Studios entwickeln schlechte Spiele: Hier sind 8 Beweise" erfahrt ihr mehr zu den Hintergründen.

Mit Alien - Isolation hat sich Hersteller Sega, der bis zuletzt mit Lizenzinhaber Fox in einer Partnerschaft gesteckt hat, zusammen mit Creative Assembly einer Horror-Erfahrung im Alien-Genre gewidmet.

Dank des Umstandes, dass euch das Alien im Spiel deutlich überlegen, wird Alien Isolation schnell zu einem wahren Stressfaktor. Der Nervenkitzel ist somit nahezu jederzeit gegegeben.