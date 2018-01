Shenmue 3: Neue Bilder zeigen verbesserte Optik

Zuletzt ist es um Shenmue 3 etwas ruhig geworden. Nachdem kritisch betrachteten ersten Trailer, der anlässlich der gamescom 2017 veröffentlicht wurde, hat sich das Team rund um Serienerfinder Yu Suzuki etwas zurückgezogen. Jetzt wurden allerdings neue Bilder veröffentlicht, die den aktuellen Grafikstand wiederspiegeln sollen:

Auf zwei von drei Bildern zeigen die Entwickler erneut die Umgebungen des Spiels, die dank der Unreal Engine 4 durchaus hübsch anzusehen sind. Das dritte Bild zeigt hingegen Protagonist Ryo zusammen mit Shenhua. Auffällig sind hierbei die Gesichter, die einen bemerkbaren Qualitätssprung hinter sich haben.

Dieses Video zu Shenmue 3 schon gesehen?

Offensichtlich haben die Entwickler in den letzten Monaten noch einmal deutlich an der Optik geschraubt. Fertig ist das Spiel damit übrigens noch nicht. Shenmue 3 befindet sich weiterhin in der Entwicklung. Das via Kickstarter finanzierte Action-Adventure soll jedoch im Laufe des Jahres für PC und PlayStation 4 erscheinen.

Fast 18 Jahre ist es her, seitdem Shenmue das Licht der Welt erblickt hat und unter Dreamcast-Besitzern zum Fanliebling geworden ist. In unserer Bilderstrecke nehmen wir euch auf eine kleine Zeitreise mit.