Seitdem der "Battle Royale"-Modus in Fortnite integriert wurde, verzeichnet der Multiplayer-Shooter überragende Erfolge. Dies wird jedoch anderen Videospielen von Epic Games zum Verhängnis und wirkt sich vor allem auf die Entwicklung des MOBAs Paragon negativ aus.

Hier seht ihr den Trailer zu Paragon:

Fortnite hat inzwischen über 40 Millionen Downloads zu verzeichnen und stellt damit ein äußerst erfolgreiches Videospiel aus dem Hause Epic Games dar. Dieser Umstand sorgte in der Vergangenheit bereits dafür, dass die Entwicklung am Multiplayer-Shooter Unreal Tournament auf Eis gelegt werden musste. Wie Epic Games in einem Statement auf der Online-Kommunikationsplattform Reddit bekanntgibt, hat der Erfolg jetzt auch negative Auswirkungen auf die Zukunft von Paragon.

Demzufolge würden die letzten Änderungen und Updates des MOBAs zwar von der bestehenden Spielergemeinschaft geliebt werden, hätten jedoch niemals für nennenswerten Zuwachs in Sachen Spielerzahlen gesorgt. Im Zusammenhang mit dem Erfolg von Fortnite hätte dieses Problem dazu geführt, dass das Entwicklerteam infrage stellen musste, ob Paragon sich auf einem guten Weg befinde, um weiter wachsen und gedeihen zu können.

Weiters heißt es seitens der Entwickler, dass sich der Fortschritt von Paragon aus zwei Gründen verlangsame. Zum einen liege es an der Aufteilung des Teams. Während einige Entwickler für kurzfristige Verbesserungen zuständig sind, sind andere längerfristigen Bemühungen zugeteilt. Des Weiteren würde eine gewisse Anzahl von Teammitgliedern nun an der Entwicklung von Fortnite mitwirken.

Auch wenn es sich dabei um schlechte Neuigkeiten für "Paragon"-Fans handelt, das Entwicklerteam weist daraufhin, dass die Arbeit an dem MOBA fortgesetzt wird. Zukünftige Updates könnten einfach nur etwas länger auf sich warten lassen.

Abseits des "Battle Royale"-Modus, bietet Fortnite auch einen vorerst noch kostenpflichtigen PVE-Modus, indem der Basenbau und das Bekämpfen von Zombie-Horden im Vordergrund steht.