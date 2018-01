Metal Gear Survive: Start der Beta auf PS4 und Xbox One

Erst vor wenigen Tagen durften wir in den Büros von Konami in Frankfurt das kommende Metal Gear Survive ausgiebig anspielen. Unsere Eindrücke erfahrt ihr in der Vorschau: "Metal Gear Survive - Solide ohne "Solid" zu sein". Heute verkündet der Publisher, dass die Beta zu dem herausfordernden Survival-Spiel auf PlayStation 4 und Xbox One in Europa beginnt.

Bis zum 21. Januar 2018 könnt ihr als Teilnehmer der Beta den Koop-Modus ausprobieren. Gewürzt wird das Ganze durch neue Features, Missionen und Live Events. Die Beta umfasst zwei Karten mit drei Missionen innerhalb des Koop-Modus. Auch könnt ihr während dieser Zeit besondere Bonus-Items erhalten, die ihr in die Vollversion des Spiels übernehmen dürft. Dabei handelt es sich um:

ein "Fox Hound"-Namensschild

eine "Metal Gear REX"-Kopfbedeckung

ein Bandana

Festhalten hilft hier nichts: Das Wurmloch in Aktion.

Der Fokus der Beta liegt - wie gesagt - auf dem Koop-Modus, in dem es nicht nur auf gute Zusammenarbeit in einem ebenso gut aufeinander abgestimmten Team ankommt, sondern auch auf Ressourcen-Management, den Aufbau eines Basislagers und die Herstellung und Verbesserung zahlreicher Waffen und Ausrüstungsgegenstände. Die Möglichkeiten, die ihr euch im Spiel erarbeitet, lassen sich dann sowohl auf den Multiplayer als auch auf die Einzelspieler-Kampagne anwenden. Was euch da noch so alles erwartet, erfahrt ihr aus dem folgenden Trailer:

Metal Gear Survive knüpft zwar an das Ende von Metal Gear Solid - Ground Zeroes an, jedoch handelt es sich um ein Spin-Off zur Hauptreihe. Ein mysteriöses Wurmloch entführt euch in eine lebensfeindliche Welt, in der ihr erstmal überleben müsst, bevor ihr einen Weg zurück nach Hause finden könnt.

Bereits auf der E3 2017 konnten wir erste Eindrücke vom Multiplayer-Teil sammeln. Diese haben wir für euch in der Vorschau "Metal Gear Survive - Wir haben es angespielt" zusammengefasst.

Die Veröffentlichung von Metal Gear Survive ist europaweit für den 22. Februar 2018 auf PlayStation 4, Xbox One und PC über Steam geplant. Aktuell rangiert die unverbindliche Preisemepfehlung bei lediglich 39,99 Euro.