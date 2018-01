Electronic Arts erweitert den Tresor von EA Access. Ab sofort ist der Ego-Shooter Black, der einst für die Xbox und PlayStation 2 erschienen ist, Teil des kostenpflichtigen "Xbox One"-Dienstes.

