Youtuber und Streamer Erik Range, besser bekannt unter seinem Alias "Gronkh", hat vor kurzem nach langem Ringen für seine Livestreaming-Angebote eine Rundfunklizenz beantragt und erhalten. Jetzt äußert sich deutschlands prominentester Gamer zu seiner Entscheidung und deren Auswirkungen auf sein Leben und die Streaming-Szene in Nordrhein-Westfalen.

Seit Anfang 2017 geht in NRW die Düsseldorfer Landesanstalt für Medien (LfM) bundesweit alleine gegen private Streamer im Netz vor. Die Lfm fordert eine Beantragung einer Rundfunkzulassung von Streamern. Eine solche Zulassung kostet viel Geld, Zeit und Nerven und daher wehren sich Internet-Persönlichkeiten wie Range. Doch nach einiger Zeit hat sich dieser nun vor kurzem doch entschieden eine solche Lizenz anzuforden. Im Interview mit Games Wirtschaft erklärt Gronkh seine Gedanken hinter der kontroversen Entscheidung und bespricht die Konsequenzen.

Range erklärt, dass sich die Möglichkeiten, sich gegen eine Rundfunklizenz zu wehren, begrenzt hätten. Im Grunde hätte er nur drei Optionen gehabt: Erstens, das ganze vor Gericht zu bringen, zweitens, ins Ausland auszuwandern und drittens, komplett mit dem Streamen aufzuhören. Mit den ersten beiden Optionen hätte er wohl noch geliebäugelt, und sogar einen Umzug nach Österreich oder in die Schweiz erwähnt, doch sei er gerade erst umgezogen. Auch ein Gerichtsverfahren schien Range zu kostenspielig und riskant. Der Ausgang sei hier nicht garantiert gewesen. Im Interview sagt er dazu folgendes:

"[...] Am Ende gehe ich davon aus, dass die ganze Verhandlung ohnehin ein Glücksspiel gewesen wäre. Als würde man seine Existenz beim Roulette auf Rot setzen – und der Gewinn ist, dass man einfach so weiter machen darf wie bisher. Niemand würde sich da freiwillig an den Tisch stellen.