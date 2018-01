Hoffentlich hattet ihr alle eine schöne Woche und genießt jetzt gerade das wunderschön verregnete Winterwetter in Deutschland mit euren Lieblingsspielen. Doch wenn der Orkan euch nicht die Internetleitungen zerlegt hat, könnt ihr euch nächste Woche auf einige Neuerscheinungen freuen, die eure Gamerherzen höher schlagen lassen werden. Denn da ist so einiges dabei, das euch gefallen dürfte.

Lost Sphear - 23. Januar

In diesem japanischen RPG müsst ihr eure Welt vor dem Verschwinden retten, indem ihr als Katana, einem jungen Abenteurer, euer Dorf aus euren Gedanken manifestiert. Lost Sphear könnt ihr euch hier vorbestellen.

Monster Hunter World - 26. Januar

Der nächste Teil der "Monster Hunter"-Serie ist größer, freier, beeindruckender. Es soll eine ultimative neue Jagderfahrung an beeindruckenden Orten bieten. Das Action-RPG verfügt über ein lebendiges Ökystem mit riesigen Kreaturen, in allen Formen und Größen und lässt sich schon jetzt hier vorbestellen.

Dragon Ball FighterZ - 26. Januar

Auf Dragon Ball FighterZ könnt ihr euch nächste Woche auch gleich noch freuen. Das neue Spiel bietet euch ein klassisches "Beat'em Up"-Vergnügen" mit 3D-Animation, welche aber im 2D-Look gehalten ist. Außerdem werdet ihr vielen bekannten Figuren aus dem Dragon Ball-Universum begegnen, zum Beispiel Son Goku, Trunks, Freezer und viele andere Helden, die in 3 vs. 3 Kämpfen gegeneinander antreten. Vorbestellen könnt ihr euch das Spiel jetzt schon hier.

Dissidia Final Fantasy NT - 26. Januar

In Dissidia Final Fantasy NT könnt ihr in 3 vs. 3 Teamkämpfen gegeneinander antreten, dabei stehen euch 20 Charaktere aus dem Final-Fantasy-Universum zur Verfügung. Hier könnt ihr bereits vorbestellen-

Na, freut ihr euch schon auf diese Spiele? Vorallem Monster Hunter World wird bestimmt ein riesen Erfolg und auch die anderen Spiele auf der Liste sehen vielversprechend aus. Wir sind gespannt, wie schnell ihr die Neuerscheinungen durchgezockt habt.