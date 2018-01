Xbox-Spieler aufgepasst: Die letzten beiden "Games with Gold"-Spiele des Monats Januar sind ab sofort erhältlich. Dabei handelt es sich jeweils um ein Spiel für die Xbox One und eins für die Xbox 360.

Genauer gesagt können "Xbox One"-Nutzer seit dem 16. Januar das Ubisoft-Spiel Zombi gratis herunterladen, sofern sie Abonnent von Xbox Live Gold sind. Das Angebot gilt bis zum 15. Februar und versetzt euch in ein von Zombies verseuchtes London.

Auf der Xbox 360 gibt es noch bis zum 31. Januar das Arcade-Spiel A World of Keflings gratis. Darin müsst ihr unter anderem euer eigenes Königreich aufbauen und erhaltet tatkräftige Hilfe durch die namensgebenden Keflings.

Wer bislang noch gar nicht in das "Games with Gold"-Angebot hineingeschnuppert hat, der kann zumindest noch bis zum 31. Januar The Incredible Adventures of Van Helsing 3 auf der Xbox One nachholen. Die Zeit für Tomb Raider Underworld ist hingegen schon abgelaufen.

Ist etwas dabei, was euch gefällt oder seid ihr mit dem Start in das Jahr 2018 unzufrieden? Bis zur Bekanntgabe der Februar-Angebote wird es übrigens gewohnheitsmäßig wohl nicht mehr allzu lange dauern.