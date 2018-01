Dragon Ball FighterZ: Lootboxen ohne Echtgeldkauf an Bord

Zu früh gefreut: Auch Dragon Ball FighterZ beinhaltet die teils sehr kritisch gesehen Lootboxen. Doch keine Sorge, denn laut Hersteller Bandai Namco werden sie nicht für Echtgeld verkauft. Dies berichtet Kotaku-Autor Mike Fahey.

Just confirmed with Bandai Namco that there is no way to purchase capsules (loot boxes) with real money, it's all in-game currency earned through battles. #DragonBallFighterZ