Der Widerstand ist in Call of Duty - WW2 gelandet: Ab heute startet im Mehrspieler-Bereich des Ego-Shooters das Community-Event The Resistance. Mit dabei sind unter anderem neue Waffen, Doppel-XP-Playlists, neue Spielmodi und eine neue Division.

Bei der neuen Division, die für alle Spieler kostenlos ist, handelt es sich um die namensgebende Resistance. Die speziellen Vorteile der neuen Fraktion liegen unter anderem in einem taktischen Messer, einem zusätzlichen Pistolenaufsatz und im sechsten Sinn, sprich Richtungspfeile für nahe Feinde.

Ebenfalls mit an Bord des Events sind vier neue Waffen, die Spieler entweder aus den Vorratslieferungen oder durch Spezialbefehle erhalten können. Dies umfasst das Volkssturmgewehr (Gewehr), die Orso (Maschinenpistole), das Kampfmesser (Nahkampfwaffe) und die 9mm SAP (Pistole). Apropos Vorratslieferungen: Wie schon einst bei den Winter-Feierlichkeiten sind auch hier wieder besondere Event-Gegenstände enthalten.

Mit The Resistance lässt Entwickler Sledgehammer Games außerdem zwei altbekannte Spielmodi von der Leine. Zum einen kehrt das Sprengkommando zurück und zum anderen die Requisitenjagd. Letztere ist der sogenannte "Prop Hunt"-Modus aus Call of Duty - Modern Warfare Remastered, der schon dort zu den Favoriten gezählt hat.

In dem Spezial-Modus muss sich ein Spieler als ein beliebiges Objekt tarnen und anschließend verstecken. Die restlichen Mitspieler sind dann auf der Suche und müssen den Kontrahenten erledigen, allerdings kostet jeder Schuss ein wenig Lebensenergie.

Das komplette Resistance-Event läuft vom 23. Januar bis zum 27. Februar 2017 und ist auf allen Plattformen erreichbar. Die Requisitenjagd steht jedoch nur vom 6. bis zum 12. und vom 20. bis zum 27. Februar den Spielern zur Verfügung.