Duke Nukem: Kinofilm in der Mache

Duke Nukem, der Action-Held mit dem losen Mundwerk und den dicken Muckis, soll es nun auch auf die Kinoleinwand schaffen. Wie die englischsprachige Webseite Hollywood Reporter berichtet, befinde sich der berühmte Wrestling-Star John Cena gerade in Verhandlungen mit der Produktionsfirma Platinum Dunes für die Hauptrolle in der Videospielverfilmung.

Hier seht ihr den Trailer zum etwas weniger erfolgreichen Ableger Duke Nukem Forever:

John Cena soll also in die Haut von Duke Nukem höchstpersönlich schlüpfen, um den Aliens den Garaus zu machen und damit die Welt zu retten. Der US-amerikanische Wrestler ist schon länger kein unbeschriebenes Blatt mehr im Filmgeschäft. Einige von euch kennen ihn vielleicht durch die Komödie "Daddy's Home" oder den Action-Streifen "The Marine".

Die zuständige Filmproduktionsgesellschaft Platinum Dunes wurde von Michael Bay, Andrew Form und Brad Fuller gegründet und zeigt sich bereits für Filme wie "Texas Chainsaw Massacre", "The Purge" oder "Teenage Mutant Ninja Turtles" verantwortlich. Weitere Details rund um die Verfilmung sind kaum bekannt. Noch sei man auf der Suche nach einem passenden Regisseur und einem Drehbuchautor, was verdeutlicht, dass die Produktion noch in den Kinderschuhen steckt.

Der zuletzt veröffentlichte Ableger rund um den Action-Helden hört auf den Namen Duke Nukem Forever und erhielt im Test: "Duke Nukem Forever - Höchstwertung für den Shooter-King!?" natürlich satte 99 Prozent - Ironie nicht ganz ausgeschlossen.

Der Action-Klassiker Duke Nukem erschien bereits im Jahre 1991 und erreichte schnell Legenden-Status unter den Fans. Duke Nukem Forever hingegen bot, trotz jahrelanger Entwicklungszeit, ein weniger fantastisches Spielerlebnis.