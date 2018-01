God of War: Neues Video verrät Veröffentlichungstermin

Sony lüftet endlich das große Geheimnis: In einem neuen Video zu God of War verrät der Hersteller den Veröffentlichungstermin. Kratos und sein Sohn Atreus werden voraussichtlich ab dem 20. April 2018 ihr Abenteuer auf der PlayStation 4 beginnen. Das Datum findet ihr am Ende des frischen Story-Trailers:

Das laut Sony "brutalste God of War" wird zudem im April nicht nur in einer Standard-Version das Licht der Welt erblicken. Im PlayStation Blog hat Sony drei weitere Editionen vorgestellt, die mit unterschiedlichen Inhalten aufgefüllt sind.

God of War - Collector's Edition

das Spiel God of War in einem Steelbook

eine 22 cm große Statue von Kratos und seinem Sohn

eine Stoffkarte

zwei Schnitzfiguren

eine exklusive Litographie

digitale Extras

God of War - Limited Edition

das Spiel God of War in einem Steelbook

Artbook von Dark Horse

digitale Extras

God of War - Digital Edition

das Spiel God of War

digitaler Comic von Dark Horse

digitales Mini-Artbook inklusive Entwicklerkommentar

digitale Extras

Alle Vorbesteller, egal für welche Version sie sich am Ende entscheiden, erhalten außerdem drei legendäre Schild-Skins. Bei bestimmten und nicht näher spezifizierten Händlern gibt es außerdem noch den "Luck of Ages XP Boost" dazu. Dieser gewährt +10 Glück, welches unter anderem eure gewonnenen Erfahrungspunkte beeinflusst, und einen Verbesserungsslot.

Das neue God of War versetzt Protagonist Kratos in die nördlichen Regionen und zeigt den ehemaligen "Geist Spartas" als Vaterfigur. Gekämpft wird aber trotzdem noch und das laut den Entwicklern nicht gerade wenig.