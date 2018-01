Habt ihr wieder Lust euch durch zahlreiche Rabatte zu wühlen, um das ein oder andere potentielle Schnäppchen aufzuspüren? Dann müsst ihr euch unter Umständen nicht mehr lange gedulden, denn der nächste Steam-Sale startet voraussichtlich schon am 15. Februar.

Laut neuesten Informationen des Twitter-Accounts Steam Database dürfte nach dem Steam Winter Sale auch der nächste Steam-Sale nicht mehr lange auf sich warten lassen und damit bereits im Februar starten.

The next @steam_games sale is Lunar New Year Sale and will run from February 15th to 19th.



Thanks to Steam Direct, it now takes less than 5 hours for that information to leak.