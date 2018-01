Pokémon Go: 23 neue Pokémon der 3. Generation im Spiel

Zuwachs bei Pokémon Go: Entwickler Niantic erweitert das Mobile-Spiel um 23 neue Pokémon der 3. Generation. Nachdem schon im Dezember eine ganze Wagenladung hinzugefügt worden ist, folgt nun also schon die nächste Packung an frischen Taschenmonstern.

Trainers, 23 additional Pokémon originally from the Hoenn region have been spotted all over the world. pic.twitter.com/BfZsJKZdU0 — Pokémon GO (@PokemonGoApp) 23. Januar 2018

Im Mittelpunkt des Updates stehen Pokémon der Typen Boden und Gestein, die erstmals ihr Debüt in Pokémon - Rubin und Pokémon - Saphir gefeiert haben. Wer genau wissen will, welche Pokémon fortan auf eurem Radar auftauchen können, wirft einen Blick auf die folgende Liste:

Dieses Video zu Pokémon Go schon gesehen?

Flurmel

Krakeelo

Krawumms

Nasgnet

Stollunior

Stollrak

Stolloss

Camaub

Camerupt

Qurtel

Knacklion

Vibrava

Libelldra

Tuska

Noktuska

Lunastein

Sonnfel

Puppance

Lepumentas

Liliep

Wielie

Anorith

Armaldo

Die Pokémon können ab sofort in Pokémon Go gefangen werden und bereiten einen auf das kommende Community-Event vor. Am 24. Februar wird laut Niantic öfters das Pokémon Dratini auftauchen und sämtliche Spieler profitieren vom dreifachen Sternenstaub.

Wenn ihr gerne wissen wollt, von welchem Pokémon euer Lieblingsbegleiter abstammt, dann werft doch mal einen Blick in unserer Bilderstrecke. Dort präsentieren wir euch einen umfangreichen und detaillierten Pokémon-Stammbaum.