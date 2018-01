Wem hohe Spielepreise sonst gruseln, sollte sich beeilen und im Humble Store vorbeischauen. Die Webseite Humble Bundle verschenkt aktuell die Amnesia Collection, die aus gleich zwei Spielen besteht.

Mit der Collection erhaltet ihr die beiden Horror-Spiele Amnesia - The Dark Descent und dessen Nachfolger Amnesia - A Machine for Pigs. In beiden Spielen erlebt ihr die Geschichte aus der Ego-Perspektive und könnt euch gegen etwaige Gegner nicht direkt wehren. Stattdessen heißt das Ziel schlicht und einfach Überleben.

Während Amnesia - The Dark Descent bei Steam starke 95 Prozent an positiven Bewertungen erhalten, steht der Nachfolger lediglich bei 65 Prozent. Grund, so zahlreiche Bewertungen, ist der Umstand, dass Amnesia - A Machine for Pigs deutlich weniger gruselig ausfällt. Auf der anderen Seite soll die Geschichte interessanter geschrieben sein.

Alles was ihr für die kostenlose Amnesia Collection benötigt ist ein kostenfreier Account beim Humble Bundle sowie einen Steam Nutzerkonto.

In unserer Bilderstrecke "Das sind die 11 gruseligsten Horrorspiele" hat sich Amnesia einen festen Platz gesichert. Besonders fies: Für das Horrorspiel gibt es zahlreiche kostenlose Mods, die das Spiel teilweise noch gruseliger machen.