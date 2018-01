Der Entwickler Unity Technologies hat ein Demo-Video veröffentlicht, das die grafischen Möglichkeiten der beliebten Unity-Engine im Jahr 2018 eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Die Unity-Engine gilt als äußerst vielfältig und unterstützt neben dem PC zahlreiche Plattformen, darunter gängige Konsolen, Mobilgeräte und "Virtual Reality"-Plattformen. In den vergangenen Jahren fußten visuell durchaus beeindruckende Spiele wie Ori and the Blind Forest und Cuphead auf der Engine – doch für grafisch imposantes „Triple A“-Spektakel ist Unity bislang eher nicht bekannt.

Dies könnte sich schon bald ändern, denn in einem Demo-Video zeigt der Hersteller, was Unity im Jahr 2018 alles können soll. Der vierminütige Clip namens "Book of the Dead" entführt euch in einen Wald, der scharfe Texturen, im Wind wehende Grashalme und Baumwipfel und realistisch anmutende Sonnenstrahlen bietet, welche die diesige Luft in eine atmosphärische Lichtstimmung hüllen.

In einem englischsprachigen Blogeintrag auf der Unity-Webseite geht der Entwickler detailliert auf die Aspekte ein, die die Engine im Jahr 2018 in Hinsicht auf grafische Möglichkeiten und Entwicklungskomfort stark verbessern sollen. Wer entsprechend starke Hardware besitzt, soll etwaige Neuerungen auch bereits im Rahmen eines Beta-Tests auf die Probe stellen können.

Mit ihren visuellen Fähigkeiten wagt sich Unity mittlerweile in Konkurrenz zu populären Engines wie Frostbite 3, Unreal 4 oder CryEngine 4. Ob Unity allzu bald auch vermehrt in großen "Triple A"-Projekten zum Einsatz kommen wird, bleibt allerdings abzuwarten.