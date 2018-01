Mehr zu For Honor

For Honor: Creative Director wechselt von Ubisoft zu ArenaNet

For Honor: Community Manager nennt Berichte über sinkende Spielerzahlen "Fake News"

For Honor: Neue Inhalte und zwei neue Seasons

For Honor: Ungeübter Spieler gewinnt 10.000 Dollar Preisgeld - durch Ausnutzen eines Fehlers

Highend-Zocken auf Konsole: So holt ihr das meiste aus euren Geräten raus

For Honor: Nächstes Wochenende kostenlos zocken und "Season 4"-Update

For Honor: Exekution aus dem Spiel entfernt und entschärft wieder veröffentlicht

For Honor: Season 5 mit dedizierten Servern und mehr

