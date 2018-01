Es ist wieder so weit: Jetzt startet bald wieder eine neue Woche und mit ihr erscheinen auch wieder einige neue Spiele, die ihr euch schnappen könnt, um durch die kalten Tage des Januars und Februars zu kommen. Also zückt eure Konsolen, rutscht mit dem Stuhl ganz nah an euren Bildschirm, und inhaliert die Informationen, die gleich folgen.

Gerade erst erschienen: Monster Hunter World

1. Dissidia Final Fantasy NT - 30. Januar

Dissidia Final Fantasy NT wird exklusiv für die PlayStation 4 entwickelt. In diesem Spiel könnt ihr schon bald in "3 vs. 3"-Teamkämpfen gegeneinander antreten, dabei stehen euch 20 Charaktere aus dem "Final Fantasy"-Universum zur Verfügung. Vorbestellen könnt ihr den Spaß aber heute schon.

2. Final Fantasy 12 - The Zodiac Age - 1. Februar

Endlich könnt ihr diesen Klassiker auch auf euren PCs genießen. Final Fantasy 12 in der neuen Version auf dem PC unterstützt 60 FPS, ultraweite Monitore und enthält einige exklusive Menüs und Features. Ansonsten sind in diesem Remake alle Szenen und Spielmodelle in HD aufgearbeitet worden und auch der Sound hat einiges an Liebe abbekommen. Zum Vorbestellen geht es hier lang.

3. EA Sports UFC 3 - 2. Februar

Auf der Xbox One und Playstation 4 erscheint nächste Woche der dritte Teil der UFC Serie. In UFC 3 erlebt ihr die Stars wie in einem echten Match, dank einer neuen Bewegungsmechanik (Real Player Motion), welche wesentlich realistischer Strikes und Kombos erzeugen soll. Stellt nun selbst euer Team aus authentischen Kämpfern zusammen, mit echten Signature Moves der Stars. Zudem gibt es unterschiedliche neue Multiplayer-Modi. Wenn ihr UFC 3 jetzt schon haben müsst, könnt ihr es hier vorbestellen.

Bonus: Not Without My Poop - 2. Februar

Dieses charismatische Spiel erscheint demnächst auf Steam und könnte für so manchen Lacher sorgen. Hier spielt ihr nämlich einen Mistkäfer, der seinen Haufen aus Dung zu seinem Ziel rollen muss. Weicht Hindernissen aus und versucht nicht runter zu fallen. Sieht so aus, als ob man mit ein paar Freunden eine Weile daran sitzen könnte, ohne dass es langweilig wird.