Ubisoft stellt den persönlichen Spieleassistent Sam vor

Was Alexa, der Google Assistent oder Siri für den Alltag ist, soll Sam für die Videospielwelt werden: In einem neuen Video stellt Ubisoft den persönlichen Spieleassistent für Uplay vor.

Sam ist in erster Linie ein Unterstützungsassistent, der fest an euer Uplay-Konto gekoppelt ist und euch somit persönliche Informationen liefern kann. Laut dem Video könnt ihr somit direkt erfragen, welche Spiele einer eurer Freunde zuletzt oft gespielt hat oder Sam gibt euch Tipps, wenn ihr gerade in einem Spiel nicht weiterkommt. Außerdem könnt ihr dem Assistent Fragen zu verschiedenen Ubisoft-Themen stellen, wie etwa dem Veröffentlichungsdatum von Far Cry 5.

Aktuell befindet sich Sam noch in einer Beta-Phase und steht damit nur Nutzern in Kanada zur Verfügung. Das System soll allerdings in den nächsten Monaten weiter ausgebaut werden und somit in weiteren Ländern zur Verfügung stehen. Zwingende Voraussetzung für die Nutzung ist die kostenlose "Ubisoft Club"-App für iPhone oder Android.

Bedient werden kann Sam übrigens entweder mithilfe von Textnachrichten oder der Spracheingabe. Laut Ubisoft soll die interne Datenbank nach und nach mit neuen Fragen und Antworten gefüllt werden, um Nutzern die Interaktion mit der App stetig zu vereinfachen.

Ab wann Sam in Deutschland zur Verfügung steht, hat Ubisoft noch nicht verraten. Unklar ist auch, ob das Unternehmen darüber nachdenkt, in Zukunft Entwickler anderer Spiele mit an Bord zu holen, um Sam umfangreicher zu gestalten.