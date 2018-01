Overwatch: Blizzard jagt toxische Spieler auf Youtube

Schon seit Monaten kämpft Blizzard gegen toxische Spieler in Overwatch an. In einem neuen Entwicklervideo verrät Chefentwickler Jeff Kaplan nun, dass das Team mittlerweile sogar außerhalb des Spiels nach möglichen Störenfrieden sucht.

Für Blizzard ist der Kampf gegen beleidigende oder anderweitig störende Spieler weiterhin ein wichtiges Thema, um die Atmosphäre in Overwatch friedlicher zu gestalten. Alleine in den letzten paar Monaten hat Entwickler permanente Ranglisten-Sperren eingeführt und sogar ein eigenes Team gegründet, welches sich ausschließlich auf die Entwicklung neuer Maßnahmen gegen toxische Spieler richtet.

Die überarbeiteten Melde-Funktionen zeigen laut Jeff Kaplan nun erste Wirkungen. Im kompetitiven Bereich sei die Anzahl der "Vorfälle von missbräuchlichem Chat" um etwa 17 Prozent zurückgegangen. Damit sei das Problem natürlich noch lange nicht beseitigt, aber es soll unter Beweis stellen, dass Blizzard den Kampf noch lange nicht aufgegeben hat.

Auch aus diesem Grund wird der Entwickler seit ein paar Wochen sogar außerhalb des Spiels aktiv und sucht auf Youtube oder anderen "Social Media"-Seiten nach auffälligen Spielern. Sollten diese sich öfters in Beiträgen als Störenfriede herausstellen, dann folgt ab und an schon eine Sperre, bevor der Spieler überhaupt selbst im Spiel gemeldet wurde. Dies, so Kaplans Fazit, sei nur eine von vielen proaktiven Maßnahmen, um das vergiftete Spieleklima zu bereinigen.

Bislang hat sich diese Vorgehensweise als sehr hilfreich herausgestellt, weshalb Blizzard die Taktik weiter verfolgen wird. Für die Zukunft plant das Team weitere Maßnahmen, damit immer weniger toxische Spieler ihr Unwesen in Overwatch treiben.