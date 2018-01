Das Entwicklerteam von Paragon verkündet in einem Blog-Eintrag, dass die Entwicklung des MOBAs am 26. April "schweren Herzens" eingestellt wird. Spieler, die Geld in das Spiel investiert haben, bekommen die Möglichkeit eine Rückerstattung zu beantragen.

Kürzlich wurde bekannt, dass der Erfolg des Multiplayer-Spiels Fortnite anderen Videospielen von Epic Games schadet. Dies führte dazu, dass das Entwicklerteam von Paragon aufgeteilt wurde und interne Diskussionen rund um den Fortbestand des MOBAs geführt werden mussten.

Inzwischen haben sich die Entwickler zu der Entscheidung durchgerungen, die Arbeiten an Paragon gegen Ende April einzustellen:"Nach langer Überlegung und vielen schwierigen Diskussionen im Team, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es für uns keinen Weg gibt, durch den Paragon eine ausreichend große Spielerschaft beibehalten würde und sich als MOBA selbst tragen könnte".

Wenn ihr Geld in Paragon investiert habt, bietet euch Epic Games die Gelegenheit einer vollen Rückerstattung, die ihr hier beantragen könnt.

Zum Abschluss weist das "Paragon"-Team daraufhin, dass die Server bis zum 26. April weiter betrieben werden. Die Spielersuche würde sich bis dahin aufgrund der vermutlich stark abnehmenden Spielerzahl jedoch zunehmend verschlechtern.

Paragon erschien am 18. März 2016 für PC und PS4 und konnte die Zeit über nie eine große Spielergemeinschaft aufbauen. Der wachsende Erfolg von Fortnite wurde dem MOBA jetzt zum Verhängnis.