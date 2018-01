Fans von Monster Hunter World haben auf Xbox One derzeit wenig Grund zur Freude, denn das Adventure verzeichnet Probleme mit der Spielersuche. Der Herausgeber und Entwickler Capcom ist sich dessen bewusst und arbeitet an einer Lösung.

"Xbox One"-Spieler von Monster Hunter World beklagen momentan schwere Probleme mit der Matchmaking-Funktion. Bereits nach dem Start des Spiels, wo es möglich sein sollte einer anderen Online-Sitzung beizutreten, werden sie mit dem Fehlerbericht "Es wurde keine Sitzung gefunden" konfrontiert. Direkte Einladungen sollten zwar funktionieren, nichtsdestotrotz ist der Online-Modus ein großer Bestandteil des Spiels.

Erbost zeigen sich viele "Xbox One"-Spieler auch, weil Capcom die letzte Beta einzig "PlayStation 4"-Besitzern zugänglich machte und das Problem anderenfalls unter Umständen hätte erkannt werden können. Inzwischen hat sich Capcom zu den Matchmaking-Problemen via Twitter geäußert.

Hello Hunters, we’re aware of the Xbox matchmaking issues and dev team is actively investigating it, we’ll update you as soon as we can.