Nachdem Ubisoft verkündete, den Preis von Rainbow Six - Siege zu erhöhen, reagierten viele Spieler verärgert. Jetzt rudert das Entwicklerstudio ein Stück zurück: Der Preis der Standard Edition soll nicht ansteigen.

Das Jahr 2018 sollte mit einem großen Event für Rainbow Six - Siege beginnen. Zeitgleich jedoch möchte Ubisoft die Kosten der erhältlichen Editionen des Multiplayer-Shooters erhöhen. Während die Starter Edition ihren Preis von 14,99 Euro beibehält, soll die Advanced Edition (ehemalige Standard Edition) fortan mit 59,99 Euro statt mit 39,99 Euro zu Buche schlagen. Auch die Gold und die Complete Edition werden im Preis angehoben.

Dass diese Entscheidung nicht gerade auf Zustimmung seitens der Spieler stoßen würde, war abzusehen. Der Herausgeber hat sich deshalb dazu entschlossen, die Standard Edition weiterhin anzubieten und den bisher üblichen Preis beizubehalten. Von den Inhalten der Advanced Edition müssen potentielle Käufer natürlich dennoch absehen.

"Nach der gestrigen Ankündigung haben wir bemerkt, dass die Frustration unserer derzeitigen Spieler an die Spitze der Diskussion gerückt ist", teilt Ubisoft auf der Online-Kommunikationsplattform Reddit mit, "Für unsere Neulinge und diejenigen unter euch, die daran interessiert sind, ihre Freunde in das Spiel einzuladen, behalten wir die Standard Edition zum aktuellen Preis im Store".

Rainbow Six - Siege wurde am 1. Dezember 2015 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht und hat inzwischen zahlreiche neue Operatoren vorzuweisen, die ihr freischalten oder erwerben könnt. Welche das sind, erfahrt ihr in der Bilderstrekce.