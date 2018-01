Seit PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) auch auf der Xbox One spielbar ist, hat das Spiel einige Wellen geschlagen. 4 Millionen Kopien wurden jetzt bereits verkauft, alleine auf der Xbox One. Dabei ist das Spiel auch auf dem PC ein großer Erfolg. Das feiert die PUBG Corporation nun mit einem Geschenk an seine Spieler: 30.000 Battle-Points (BP) für alle Xbox-Spieler.

Wie Gamerant berichtet, ist es ein Kinderspiel die 30.000 BP abzustauben. Wenn ihr bis zum 31. Januar einen neuen Charakter auf der Xbox One erstellt, werdet ihr am 1. Februar 30.000 kostenlose BP erhalten. Mit diesen Punkten könnt ihr dann fortan Lootboxen kaufen, aus denen ihr kosmetische Gegenstände für euren Charakter erhaltet. Bei einem Preis von 800 BP für die erste Kiste der Woche, könnt ihr, wenn ihr immer wieder wartet, bis der mit jeder Kiste ansteigende Preis sich wieder zurückgesetzt hat, circa 37 neue Gegenstände freischalten. Wer PUBG bereits gespielt hat, weiß demnach, dass 30.000 BP eine Menge Zaster sind. Also schnell ran an die Xbox One und einen Charakter erstellen, damit auch ihr am 1. Februar zu den glücklichen Beschenkten gehört. Und lasst uns gemeinsam hoffen, dass PC-Spieler demnächst auch eine solche Bescherung erleben.

Habt ihr PUBG schon auf der Xbox One, oder meint ihr das ist jetzt der Zeitpunkt, sich das Spiel zuzulegen? Uns würde interessiere wie ihr eure BP ausgeben werdet. Alle auf einmal, oder jede Woche nur ein paar Kisten?